Nigeria : plus de 4 millions de personnes touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle

Le Nigeria fait face à une sérieuse crise alimentaire et nutritionnelle qui touche plus de quatre millions de personnes. L’ONU réclame 351 millions de dollars pour venir en aide à ces personnes.

En plus de l’insurrection djihadiste et une grave crise humanitaire, le Nigeria fait face à une inquiétante crise alimentaire et nutritionnelle. L’ONU signale que 4,1 millions de personnes risquent de subir une grave crise alimentaire en cette période de soudure. Parmi ces personnes, près de 600.000 personnes devraient se trouver en situation d’urgence, à cause d’importants déficits de consommation d’alimentaire.

Le cas des enfants est encore pire. Les agences humanitaires des Nations unies estiment qu’environ 1,74 million d’enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de la malnutrition aiguë dans le nord-est, au cours de cette année.

Parmi eux, plus de 300.000 devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère et risquent fort de mourir s’ils ne reçoivent pas un traitement urgent.

Pour répondre à cette urgence humanitaire, un plan de réponse sectoriel a été mis en place par les Nations unies. Ce plan nécessite 351 millions de dollars.