Nigeria : le bilan de l’épidémie de choléra passe à près de 2.800 morts

L’épidémie de choléra qui sévit depuis janvier au Nigeria a fait 2.791 morts à ce jour, a rapporté mercredi le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC).

On a recensé 55 décès sur les 1.825 nouveaux cas suspects enregistrés dans neuf Etats du pays au cours de la période allant du 13 au 19 septembre, a-t-il indiqué dans un point de situation.

Ce dernier précise que 81.413 cas suspects ont été signalés dans 28 des 36 Etats et le Territoire de la capitale fédérale depuis le début de l’épidémie.

Le choléra est une maladie très virulente caractérisée dans sa forme la plus grave par l’apparition soudaine d’une diarrhée hydrique aiguë pouvant entraîner la mort par déshydratation sévère.

Des épidémies de choléra se produisent chaque année au Nigeria, principalement pendant la saison des pluies et le plus souvent dans des zones pauvres et surpeuplées avec un mauvais assainissement et un manque de nourriture et d’eau propres.