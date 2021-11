Nigeria : le bilan de l’effondrement d’un immeuble à Lagos passe à 36 morts

Le nombre de personnes ayant trouvé la mort lors de l’effondrement d’un immeuble survenu le 1er novembre dans la ville de Lagos, est passé à 36 ce jeudi après que d’autres corps ont été récupérés par les sauveteurs dans les décombres, rapporte Xinhua.

Entre mercredi et jeudi matin, plus de dix cadavres ont été sortis des décombres de l’immeuble de 21 étages en construction qui s’est effondré lundi après-midi dans le quartier Ikoyi, ce qui a porté le nombre de morts à 36, selon Ibrahim Farinloye, coordinateur de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) dans l’Etat de Lagos.

M. Farinloye a déclaré à Xinhua au téléphone que le nombre de personnes secourues était toujours de neuf à ce jour.

“Sur les neuf survivants, il y avait une femme et huit hommes”, a-t-il précisé, ajoutant que l’opération de sauvetage qui a débuté lundi se poursuivait toujours.

Des habitants de la région ont indiqué mardi à Xinhua que le bâtiment était en construction depuis plus d’un an.

Babajide Sanwo-Olu, le gouverneur de l’Etat de Lagos, a annoncé mardi dans un communiqué que le gouvernement de l’Etat mettait en place un panel indépendant afin d’enquêter sur l’effondrement.

Cette commission, constituée de professionnels de la construction, d’urbanistes, d’ingénieurs en structure et de juristes, “enquêtera de manière indépendante sur les causes lointaines et immédiates de l’incident et fera des recommandations sur la façon de prévenir de futurs événements de ce type”, a-t-il expliqué.