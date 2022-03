Nigeria : l’armée annonce avoir tué plus de 120 terroristes en deux semaines

Au moins 121 militants ont été tués à la suite de différentes opérations menées par l’armée nigériane dans la région nord du pays au cours des deux dernières semaines, a annoncé jeudi l’armée.

Bernard Onyeuko, un porte-parole de l’armée, a déclaré aux journalistes à Abuja que les troupes du nord du pays ont procédé à des raids terrestres et aériens dans la région au cours de la période, pour enregistrer leurs succès.

Dans le nord-est du pays, a-t-il précisé, l’armée a mené des opérations de déminage dans la lutte contre Boko Haram et le groupe terroriste Etat islamique en l’Afrique de l’Ouest et d’autres éléments criminels.

Les opérations ont également conduit à la récupération d’une importante cache d’armes et d’équipements, a-t-il déclaré.

“Au total, 174 terroristes de Boko Haram et leurs familles, dont 43 hommes, 58 femmes et 73 enfants des villages autour de Bama et des zones du gouvernement local de Dikwa à Borno, se sont rendus à nos troupes”, a-t-il poursuivi, notant que tous les terroristes qui se sont rendus et leurs familles ont fait l’objet d’un profilage.

Par ailleurs, dans le nord-ouest du pays, plus de 90 militants ont été tués et huit civils secourus par les troupes au cours de la même période, a indiqué M. Onyeuko.

Ces derniers mois, les attaques armées ont été la principale menace pour la sécurité dans les régions du nord et du centre du Nigeria, entraînant des morts et des enlèvements.