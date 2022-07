Nigeria : des individus armés tirent sur des membres de la sécurité du président Buhari

Des hommes armés ont attaqué mardi soir un convoi transportant des membres de la sécurité du président nigérian Muhammadu Buhari avant sa visite dans son Etat natal du nord-ouest, a indiqué mardi la présidence.

Le président Buhari n’était pas dans le convoi quand des assaillants ont ouvert le feu sur plusieurs véhicules, blessant deux personnes. Cette attaque est un énième rappel de l’insécurité quasi généralisée dans le pays le plus peuplé d’Afrique. M. Buhari doit se rendre au cours du week-end dans sa ville natale de Daura, dans l’Etat de Katsina, pour célébrer une fête musulmane.

Les hommes armés ont ouvert le feu près de Daura sur le convoi qui transportait l’équipe de sécurité, dont des agents du Département des services de l’Etat (DSS), des agents du protocole et du service de presse présidentiels, a affirmé la présidence dans un communiqué publié mardi soir. “Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi (…) mais ont été repoussés par des militaires, la police et les agents du DSS“, a déclaré la présidence. “Deux personnes présentes dans le convoi reçoivent des soins pour les blessures mineures qu’elles ont subies. Tous les autres membres du personnel sont arrivés sains et saufs à Daura“.

Le président Buhari termine son second mandat sous le feu des critiques qui le jugent incapable de combattre l’insécurité. Les forces de sécurité nigérianes sont déployées sur de multiples fronts: dans le nord-est, une insurrection jihadiste fait rage depuis 2009, dans le nord-ouest et le centre, sévissent de multiples bandes criminelles en tous genres et le sud-est est régulièrement la proie d’agitations séparatistes.