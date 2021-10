Nigeria : 85 membres de Boko Haram tués en septembre

Un total de 85 combattants de Boko Haram ont été tués en un mois lors d’opérations antiterroristes menées par l’armée nigériane dans la région nord-est du pays, a indiqué jeudi un porte-parole militaire.

Lors d’une conférence de presse à Abuja, Bernard Onyeuko, porte-parole du quartier général de la défense, a dit que 2.783 combattants de Boko Haram et membres de leurs familles se sont également rendus aux troupes après des tirs intenses d’artillerie et des bombardements aériens entre le 2 et le 30 septembre dans l’État de Borno dans le nord-est du pays.

Quelque 43 terroristes présumés, leurs collaborateurs et leurs fournisseurs logistiques présumés ont été arrêtés au cours de cette période, a affirmé M. Onyeuko, ajoutant que diverses armes et munitions appartenant au groupe Boko Haram ont également été saisies.

Selon le porte-parole militaire, les troupes nigérianes ont maintenu le tempo opérationnel dans les offensives terrestres et aériennes contre les terroristes et autres éléments criminels dans le théâtre d’opération, et plusieurs rencontres avec des terroristes ont eu lieu à différents endroits en septembre.

Depuis 2009, Boko Haram tente d’établir un État islamiste dans le nord-est du Nigeria. Le groupe terroriste a également étendu ses attaques à d’autres pays du bassin du lac Tchad.