Nigeria : 222 personnes tuées et 774 enlevées par des hommes armés pendant les trois derniers mois dans l’État de Kaduna

Un total de 222 personnes ont été tuées et 774 autres enlevées au deuxième trimestre 2021 lors d’une série d’attaques perpétrées par des hommes armés, qui se sont multipliées dans l’Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, selon un rapport de sécurité officiel publié mardi.

Dans son rapport sur la sécurité pour le deuxième trimestre 2021, le gouvernement de l’Etat de Kaduna a également confirmé que 226 personnes ont été blessées et 87 hommes armés responsables de meurtres et d’enlèvements de citoyens innocents de l’Etat ont été tués entre avril et juin 2021.

Le rapport a couvert diverses attaques, notamment du banditisme, des attaques de représailles, des enlèvements et des vols de bétail dans l’Etat de Kaduna.

Selon le rapport, des hommes armés ont commencé à percevoir des taxes de protection auprès des agriculteurs dans les communautés de 12 zones du gouvernement local de l’Etat.

“De nombreux agriculteurs de ces régions, craignant pour leur vie et leur sécurité, ont complètement abandonné leurs champs. Cela a déjà commencé à affecter les rendements des cultures, et la menace de l’insécurité alimentaire est grande”, indique le rapport.