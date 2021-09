Niger : le bilan des inondations monte à 70 décès et plus de 200 000 sinistrés

Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis juin dernier ont fait en date du 13 septembre dernier 70 morts et 206.457 sinistrés sur l’ensemble du territoire, a annoncé jeudi le gouvernement.

Par ailleurs, 14.884 maisons sont effondrées dans ces inondations, qui ont également occasionné d’autres dégâts dont “la perte de gros et de petits ruminants, l’effondrement de latrines, de classes, de puits, de forages, de mosquées, d’infrastructures routières ainsi que la submersion d’aires de culture”, selon un communiqué du conseil des ministres.

Le Niger est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la saison des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d’importants dégâts humains et matériels.

En 2020, elles avaient fait plus de 70 morts et plus de 632.000 sinistrés, selon les autorités.