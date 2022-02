N’Djamena, ville la plus chère d’Afrique en 2021

N’Djamena est classée la ville plus chère en Afrique et 13ème sur le plan mondial selon une enquête menée par le cabinet Mercer pour le compte de l’année 2021.



En Afrique, N’Djamena, (classée 13e sur le plan mondial), la capitale tchadienne est la ville la plus chère du continent pour les expatriés.



Le cabinet Mercer a publié son rapport annuel sur le coût de la vie dans le monde. Les prix analysés portent sur 200 produits et services, dont le logement, l’alimentation, le divertissement, le transport, la santé et autres besoins de base. Dans ce rapport, l’on note que la capitale tchadienne qui était classée en 2020 deuxième ville africaine la plus chère et 15e sur le plan mondial est cette fois en tête du classement. D’après ce cabinet, il est difficile de se déplacer, de manger, de se divertir ou de se soigner à N’Djamena dû au coût très élevé.

Il faut également mieux avoir un compte bancaire bien garni si vous êtes à Lagos, à Libreville, à Abidjan ou à Bangui, précise le cabinet Mercer dans son rapport. Pour ce cabinet, Brazzaville (Congo), Yaoundé et Douala (Cameroun) complètent ce Top 10 de la cherté de vie en Afrique.



Il faut signaler que Mercer est une entreprise américaine, filiale de Marsh et Mc Lennan companies. Il s’agit du plus grand cabinet de conseil en ressources humaines au monde. Cette entreprise créée en 1975 est dirigée actuellement par Martine Ferland depuis mars 2019. Son siège est à New York aux Etats-Unis d’Amérique.