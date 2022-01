Moussa Faki échange avec Assimi Goïta sur le processus de transition au Mali

Une délégation de l’Union africaine (UA) a été reçue mardi par le président de transition malien, Assimi Goïta, pour les échanges sur le processus de transition en cours dans ce pays depuis le 15 septembre 2020, selon un communiqué publié mardi par la présidence malienne et cité par Xinhua.

“Nous sommes en mission au Mali pour écouter, s’informer et pour échanger avec les autorités sur le processus de transition dans ce pays africain”, a confié à la presse le président de la Commission de l’UA et chef de la délégation, Moussa Faki Mahamat, à sa sortie d’audience.

“Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l’organisation sous-régionale et continentale”, a-t-il précisé.

Selon le communiqué, le président de la Commission de l’UA a exhorté tous les partenaires à tenir compte de la “situation particulière” que traverse le Mali, un pays confronté à une crise sécuritaire depuis une dizaine d’années.

“Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali, dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un Etat fort dans l’intérêt du peuple malien, de la région et de l’ensemble du continent”, a-t-il conclu.

Après le coup d’Etat du 18 août 2020, une transition politique est en cours dans ce pays ouest-africain depuis le 15 septembre 2020 pour 18 mois. Cependant, les autorités de transition sont favorables à une prolongation de ce délai.

