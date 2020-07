Mauritanie : l’ex-président Abdel Aziz convoqué devant une commission d’enquête parlementaire

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est convoqué par une commission d’enquête parlementaire pour être entendu jeudi à 11h à l’Assemblée nationale sur des questions de gouvernance, a-t-on appris mardi de source officielle.

Dans une lettre parvenue à Xinhua, la commission dit avoir informé l’ancien chef d’Etat, au pouvoir entre 2008 et 2019, que “son nom a été cité dans des affaires et actes pouvant constituer une atteinte grave à la Constitution et aux lois de la République islamique de Mauritanie”.

Constituée depuis quelque mois, cette commission d’enquête répond au désir de députés de l’opposition comme de la majorité d’établir les faits face aux allégations de gestion douteuse de biens publics sous le mandat de l’ancien président. Plusieurs personnalités, dont des ministres et des hommes d’affaires, ont déjà été entendues ces derniers mois par la commission.

Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a exprimé son engagement à laisser la commission mener son travail en toute indépendance.