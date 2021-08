Mali: une embuscade contre un convoi de l’armée fait 15 morts

Le bilan de l’embuscade contre le convoi de l’armée malienne dans le centre du pays s’est alourdi de 11 à 15 morts, a indiqué un communiqué publié jeudi soir par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA).

Dans un premier temps, le site officiel des Forces armées maliennes (FAMa) avait annoncé un bilan provisoire de 11 soldats tués et 10 blessés, dont neuf dans un état grave.

“Un convoi quittant Douentza pour Boni a été la cible d’une embuscade, ce jeudi 19 août 2021 aux environs de 12h45, après l’explosion d’une fourgonnette piégée abandonnée sur la RN6 (Route nationale N°6) aux environs de Boni. Le bilan provisoire est de 15 morts et des blessés du côté des FAMa”, a indiqué le communiqué de la DIRPA.

Dimanche dernier, trois soldats maliens ont été aussi tués dans l’explosion d’une mine artisanale sur la route de l’aéroport de Ménaka, dans le nord-est du pays. C’est un véhicule FAMa de l’escorte entrant et sortant du Secteur-1, en partance pour l’aéroport de Ménaka, qui a sauté sur une mine artisanale.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, puis les incursions djihadistes ainsi que les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré la présence des forces onusiennes (MINUSMA), françaises (Barkhane) et européennes (Takuba).