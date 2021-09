Mali : selon la MINUSMA au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés au 2ème trimestre de l’année 2021

Au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés/disparus durant le 2ème trimestre de l’année 2021 au Mali, a indiqué la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) dans son rapport trimestriel (du 1er avril au 30 juin 2021) publié ce lundi.

“Le second trimestre de l’année a été marqué par une augmentation du nombre de civils affectés par les violations et atteintes aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Au total, entre avril et juin, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés/disparus, soit une augmentation globale de plus de 25 % par rapport au premier trimestre (421)”, a indiqué la mission onusienne.

Les principaux actes de violence contre les civils et leurs biens ont été commis dans le nord et surtout au centre du pays par notamment le Jama’at nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), l’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et d’autres groupes similaires. La note a aussi imputé 20 % des violences aux milices et aux groupes d’autodéfense à base communautaire.

“Des violations des droits de l’homme ont également été documentées lors d’opérations de sécurisation menées par les Forces maliennes de défense et de sécurité (FDS, 9%) et les forces internationales et régionales (6 %)”, a dénoncé la MINUSMA dans son rapport.

“L’absence des autorités judiciaires dans ces zones a rendu difficile la lutte contre l’impunité, créant de ce fait des opportunités pour le JNIM et des autres groupes similaires de mobiliser des soutiens au sein des communautés locales”, a déploré la MINUSMA.

Elle a néanmoins salué “les efforts” des autorités de transition pour “tenir les auteurs de violations des droits de l’homme comptables de leurs actes”.

Elle a fait ainsi référence à l’organisation de la toute première audience du tribunal militaire (du 23 au 24 novembre 2020 à Mopti) et une session de la cour d’assises à la Cour d’Appel de Mopti (du 30 novembre au 11 décembre 2020) ainsi qu’à la récente signature d’ordres de poursuite contre des militaires soupçonnés d’être impliqués dans des exactions à l’encontre de civils.

Le Mali a basculé dans la violence en 2012 avec l’occupation de sa partie nord par plusieurs groupes armés. Sous la pression des forces étrangères déployées au Mali, ces groupes se sont dispersés dans le sud et le centre du pays où ils s’attaquent aussi bien à l’armée qu’aux populations civiles.