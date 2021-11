Mali : 6 terroristes tués lors d’une attaque contre un poste de l’armée

Six terroristes ont été tués lors d’une attaque contre un poste de sécurité de l’armée malienne dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Mauritanie, ont indiqué dimanche les Forces armées maliennes (FAMa) sur leur site officiel.

“Les FAMa du poste de sécurité de Guiré secteur 6, région de Nara, ont vigoureusement repoussé cette attaque d’un groupe armé terroriste ce dimanche 14 novembre 2021 aux environs de 14h45. Le bilan provisoire est de 4 morts et 14 blessés du côté des FAMa et 6 morts dans les rangs des assaillants”, a précisé l’armée malienne, citée par Xinhua.

La Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a annoncé, début novembre dans sa note mensuelle sur la situation sécuritaire du pays, que 27 membres des FAMa, un soldat onusien et une vingtaine de terroristes ont été tués dans des attaques diverses au Mali au cours du mois d’octobre 2021.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique, rappellent des observateurs locaux, faisant remarquer que les insurrections indépendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, malgré la présence des forces onusiennes (MINUSMA), françaises (Barkhane) et européennes (Takuba).