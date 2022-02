Madame Julienne Elenga Ngaporo Gaporo et Ahmed Bartchiret réélus à la cour de justice de la CEMAC

Les membres de la cour de Justice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) madame Julienne Elenga Ngaporo Gaporo et Ahmed Bartchiret ont été réélus, ce lundi 31 janvier au siège de la cour communautaire de la CEMAC à N’Djamena.

Selon l’application des dispositions de l’article 5 de la Convention de la cour de Justice de la CEMAC, les membres de cette cour sont réunis le 31 Janvier 2022 aux fins d’élire le Président et l’Avocat Général de ladite Cour.

À l’issue des élections madame Julienne Elenga Ngaporo Gaporo, présidente sortante et Monsieur Ahmed Bartchiret, Avocat Général sortant, arrivés en fin de mandat, ont été réélus pour un mandat respectivement de trois ans et un an.

L’avocat général M. Ahmed Bartchiret à la sortie dit que : ” je tiens à remercier tout mes collègues d’avoir voté 100/100 pour un nouveau mandat d’année de plus. Pour moi un an est très vite passé, je souhaiterai à l’avenir que le mandat doit être revu à 3ans, pour mon successeur. C’est un sentiment de joie et de détermination”.

Madame Julienne Elenga Ngaporo Gaporo reconduite à la tête du cour, souligne qu’en décembre 2018, ses collègues l’avaient élu présidente de la cour pour répondre à la question du genre qui se pose tellement au niveau de la communauté que dans le monde entier. ” Étant unique femme à la cour, les juges m’ont confié en cette date là la responsabilité de présider à la destinée de la cour. Aujourd’hui ils m’ont renouvelé leur confiance, merci”.