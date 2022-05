Lutte contre le terrorisme : le Niger réceptionne des drones turcs

L’armée nigérienne vient de réceptionner ce weekend ses premiers drones de fabrication turque en vue de renforcer la capacité de son aviation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris mercredi de source sécuritaire à Niamey.

Il s’agit de six drones Bayraktar TB-2, de longue portée et qui peuvent être armés, première partie d’un contrat d’armement conclu avec la Turquie qui prévoit aussi l’achat d’avions légers et de véhicules blindés, a précisé la même source.

En visite en Turquie en mars dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum avait visité les sites du complexe militaro-industriel turc, dans l’objectif de doter son pays de matériels militaires turcs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

“Notre pays, dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, s’est engagé à s’approvisionner en matériels militaires auprès de la Turquie notamment en drones armés de combat TB2, en avions de combat et de formation Hurkus et des véhicules blindés tactiques de Nurol Makina pour renforcer la capacité opérationnelle de nos forces armées”, selon un communiqué officiel.

Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les exactions d’organisations terroristes, de groupes armés et autres bandits, qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. S’ajoutent à ceux-là des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d’Ansar Dine et d’autres mouvements basés dans le septentrion malien, ainsi que le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 qui sème la terreur dans la région de Diffa (extrême sud-est).

Depuis près de trois ans, un nouveau foyer d’insécurité a émergé dans l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la région des “trois frontières” entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.