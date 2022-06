L’Union africaine s’alarme des situations humanitaires complexes en Afrique

L‘Union africaine (UA) a exprimé vendredi sa profonde inquiétude face aux situations humanitaires complexes sur le continent africain.

L’appel urgent a été lancé par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA dans un communiqué publié vendredi à la suite de sa récente réunion qui a porté sur l’état des actions humanitaires en Afrique.

Le Conseil “exprime sa profonde préoccupation face à la prévalence continue de crises humanitaires complexes, multiformes et, parfois, sans précédent sur le continent”, peut-on lire dans le communiqué de l’UA.

Le Conseil a associé l’aggravation de la sécurité et des situations humanitaires en Afrique aux urgences liées au changement climatique et à la santé publique, et à d’autres dangers, en particulier dans les régions déjà fragilisées par le terrorisme et les conflits violents qui provoquent l’insécurité alimentaire et les déplacements forcés.

Il s’est en outre déclaré préoccupé par le nombre croissant de populations vulnérables en Afrique, notamment les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les rapatriés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les personnes disparues, et par la diminution de leur capacité de résilience.

Il a souligné la nécessité impérieuse d’une collaboration au niveau continental et d’une approche orientée vers l’action pour renforcer la résilience de ces populations vulnérables.