L’UA et le PNUD lancent “L’UA a 20 ans”

La Commission de l’Union africaine (UA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont lancé vendredi un projet d’un an pour marquer le 20e anniversaire de la création de l’UA.

Cette initiative, intitulée “L’UA a 20 ans : un appel renouvelé à l’action pour le 21e siècle”, visait à marquer le 20e anniversaire de la création de l’UA et à lancer un nouvel appel à l’action pour réaliser les aspirations continentales et mondiales en matière de développement.

“Approuvé par le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, le projet entreprendra une étude basée sur des données pour évaluer les progrès et lancer un nouvel appel à l’action pour réaliser l’Agenda 2063 (L’Afrique que nous voulons) et l’Agenda 2030 des Nations Unies”, peut-on lire dans une déclaration de l’UA publiée vendredi.

L’année 2022 marquera le 20e anniversaire du sommet de Durban, qui a créé l’Union africaine (UA), qui a succédé à l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

“Depuis lors, le continent a connu une croissance économique rapide et a développé des cadres normatifs sur le développement, la paix et la sécurité, et la gouvernance”, a déclaré l’UA.

Les 55 membres du bloc panafricain ont toutefois souligné que le continent africain “devait encore consolider pleinement les succès de ces dernières années et relever les défis persistants en matière d’économie, de gouvernance et de société”.

L’étude conjointe envisageait, entre autres, de proposer de nouvelles idées et des moyens novateurs pour aider les Etats membres de l’UA à accélérer la réalisation d’une croissance inclusive et d’un développement durable, a-t-on noté.

La Commission de l’UA et le PNUD sont prêts à travailler au développement d’une méthodologie de recherche, d’un processus de collecte et d’analyse de données afin de produire un recueil qui évalue “où en est le continent, où nous devrions être et établir une feuille de route claire pour un progrès durable et équitable à travers le continent”, a-t-il été noté.

En outre, une série de dialogues sera organisée à travers le continent pour présenter les résultats de l’étude afin de permettre à toutes les parties prenantes d’apporter leurs contributions et de valider l’étude. Le compendium final sera ensuite produit et lancé en 2022 pour coïncider avec le 20e anniversaire de l’UA, selon cette dernière.

Des représentants du Centre de service régional du PNUD pour l’Afrique, du Bureau du président de la Commission de l’UA, du Département de la paix et de la sécurité, du Département des affaires politiques, de la Direction de l’information et de la communication, du Département de l’infrastructure et de l’énergie, du Bureau du conseiller juridique et du Département du commerce et de l’industrie ont participé à la réunion de lancement.

Trente-neuf ans après le lancement de l’OUA pour mettre fin au colonialisme et unir les peuples d’Afrique, les dirigeants du continent avaient inauguré son successeur, l’UA, à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2002.

La nouvelle organisation hérite du manteau de panafricanisme de l’OUA. L’UA, cependant, a un mandat plus large pour relever les défis d’une ère de mondialisation rapide.