L’ONU s’inquiète de la montée de la tension en Libye

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a exprimé jeudi sa préoccupation concernant la mobilisation de groupes armés qui a entraîné une montée des tensions à Tripoli, la capitale du pays.

“La MANUL suit de près et avec inquiétude les informations concernant la mobilisation de forces et le mouvement de convois importants de groupes armés qui ont fait monter les tensions à Tripoli et aux alentours”, a rapporté la MANUL dans un communiqué.

La MANUL souligne une nouvelle fois l’importance de préserver le calme et la stabilité dans le pays, appelant toutes les parties “à s’abstenir de toute action susceptible de conduire à des affrontements armés”, selon ce communiqué.

La Conseillère spéciale du Secrétaire générale pour la Libye, Mme Stephanie Williams, a déclaré jeudi dans un message sur Twitter qu’elle renouvelait son offre “d’exercer les bons offices des Nations unies pour assurer une médiation et aider les Libyens à trouver une manière d’avancer par le consensus”.

Les tensions sont en hausse entre les groupes armés loyaux au Premier ministre Abdul-Hamid Dbeibah et ceux loyaux au Premier ministre désigné et ex-ministre de l’Intérieur, Fathi Bashagha.

La Chambre des Représentants, Parlement de Libye, a récemment nommé un nouveau gouvernement, dirigé par M. Bashagha, pour remplacer le gouvernement d’union nationale dirigé par M. Dbeibah.

Toutefois, M. Dbeibah a déclaré que son gouvernement resterait en fonctions jusqu’à l’établissement d’un gouvernement élu. Le 21 février, il a annoncé un plan visant à organiser des élections générales en juin.