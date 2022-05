L’ONU exhorte les pays africains à recourir aux financements privés pour l’atteinte des Objectifs de développement durable

Les gouvernements africains devraient recourir aux financements privés pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), a déclaré mardi un responsable des Nations Unies lors d’un forum qui s’est déroulé dans la capitale kényane, Nairobi.

Selon Walid Badawi, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Kenya, la question du financement des ODD pose un sérieux défi car le gouvernement et les autres sources de financement traditionnelles ne sont pas suffisantes.

“Les tendances récentes en matière de transfert de financement et de réduction des budgets d’aide des pays développés entraveront considérablement la capacité de l’Afrique à atteindre les ODD de 2030. Le continent doit donc puiser dans d’autres formes de financement plus importantes et plus durables du secteur privé”, a-t-il déclaré lors d’un symposium de haut niveau sur la mobilisation des investissements dans les ODD pour l’Afrique.

L’Afrique est en retard dans la réalisation de bon nombre des 17 objectifs mondiaux qui visent à créer un avenir plus durable pour tous, a fait remarquer M. Badawi.

Il a souligné que pour attirer des financements privés, l’Afrique doit développer des modèles financiers innovants pour garantir que les investisseurs peuvent obtenir des rendements en investissant dans les domaines des ODD.

De son côté, Arif Neky, conseiller principal pour les partenariats stratégiques des Nations Unies et coordinateur de la plateforme de partenariat des ODD au Kenya, a déclaré qu’il était nécessaire d’innover dans les instruments financiers pour répondre aux contextes en changement et en évolution constants impliqués dans la réalisation des ODD.

Il a aussi indiqué que les investissements publics devraient être mis à profit pour attirer des sommes importantes de capitaux privés par le biais de partenariats avec le secteur privé et d’instruments de financement innovants.