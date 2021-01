L’INSEED annonce l’organisation de concours dans 4 institutions de formation

FORMATION- L’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), a communiqué, ce 27 février, un avis de concours à l’intention des bacheliers.

Le directeur général de l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), Dr Baradine Zakaria Moursal, a annoncé l’organisation d’un concours de recrutement d’élèves ingénieurs statisticiens économistes (ISE cycle long 5 ans de formation après le BAC) et d’analyse statisticiens (AS, 3 ans de formation après le Bac), les 5 et 06 avril 2021 et un concours de recrutement d’élèves ingénieurs statisticiens option mathématiques et économie les 08 et 09 avril 2021, concours commun à :

– l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée (ENSEA) d’Abidjan (Côte d’ivoire);

– l’Institut sous régionale de statistiques et d’économie appliquée (ISSEA) de Cameroun (Yaoundé);

-l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar (Sénégal);

-l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou (Bénin).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er février 2021.

Les candidats intéressés par lesdits concours peuvent s’adresser a la direction administrative, financière et des ressources humaines (DAFRH) de l’INSEED, sise sur la route de Farcha, pour plus amples informations et retirer les formulaires d’inscription.