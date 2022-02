Libye : “La solution à la crise actuelle, ainsi que la paix et la réconciliation dans le pays, peuvent être obtenues en organisant des élections rapidement”, le Premier ministre Abdul-Hamid Dbeibah

Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a souligné samedi l’importance de tenir des élections le plus tôt possible pour mettre fin à la crise actuelle dans le pays.

“La solution à la crise actuelle, ainsi que la paix et la réconciliation dans le pays, peuvent être obtenues en organisant des élections rapidement”, a dit M. Dbeibah dans un discours prononcé lors du Forum de réconciliation nationale dans la ville de Riqdalin, à quelque 120 km à l’ouest de la capitale Tripoli.

“Il y a une classe politique qui a pris le contrôle de la Libye ces dernières années et qui cherche à prolonger (le mandat) et à ramener la guerre et le conflit”, a poursuivi M. Dbeibah, notant qu’il avait entamé des consultations avec les partis locaux afin d’élaborer un plan pour organiser des élections et un référendum sur la constitution.

M. Dbeibah a également accusé la Chambre des représentants (parlement) d’émettre de fausses résolutions et d’être “responsable du conflit et de l’effusion de sang”.

Jeudi, la Chambre des représentants a voté à l’unanimité pour Fathi Bashagha, l’ancien ministre de l’Intérieur, comme nouveau Premier ministre du pays, en remplacement d’Abdul-Hamid Dbeibah.

Peu après le vote, M. Bashagha s’est dit “confiant que le gouvernement de M. Dbeibah transmettra le pouvoir et adhérera à la voie démocratique.”

Toutefois, M. Dbeibah a confirmé que son gouvernement restera en place jusqu’à la tenue d’élections et qu’il ne cédera le pouvoir qu’à un gouvernement élu.