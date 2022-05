“Les urgences humanitaires en Afrique constituent une source de préoccupation permanente” Moussa Faki Mahamat

Les urgences humanitaires en Afrique constituent une source de préoccupation permanente pour le continent, a déclaré le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.

Moussa Faki Mahamat, qui s’adressait vendredi au Sommet humanitaire extraordinaire et à la Conférence des donateurs de l’UA, a dit que les urgences humanitaires en Afrique étaient nombreuses, diverses et géographiquement dispersées, et étaient devenues une source permanente de préoccupation.

Il a précisé que dans les 15 pays membres de l’UA les plus touchés, 113 millions de personnes attendaient une aide d’urgence en 2022.

L’Est du continent et la Corne de l’Afrique accueillent actuellement 4,5 millions de réfugiés, dont plus de 75% ont été affectés par la réduction des rations alimentaires en 2021, a-t-il indiqué.

En Afrique de l’Ouest et centrale, 58 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, ce qui constitue le niveau le plus élevé depuis 2016, a estimé le président de l’UA.

Il y a deux millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) en Afrique centrale. Ce chiffre représente une augmentation de 30% par rapport à 2020 et ne comprend pas les cinq millions de personnes déplacées dans le bassin du lac Tchad, a-t-il précisé.

En Afrique du Nord, plus de 14 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire, a-t-il ajouté.

“Le tableau n’est pas brillant. Loin de là”, a-t-il averti, tout en soulignant que la condition humanitaire de l’Afrique était encore affectée par l’anéantissement des efforts d’autonomisation des réfugiés sous l’impact de la pandémie de COVID-19.

“Le paradoxe de l’humanitarisme réside dans le décalage entre le caractère urgent des situations de détresse humaine à prendre en charge et la nécessité poignante de différer cette prise en charge en raison de l’absence ou de l’insuffisance des ressources financières”, a martelé le président de l’UA aux dirigeants africains participant au sommet humanitaire de haut niveau.

Les dirigeants africains se sont réunis vendredi à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, afin de trouver des solutions durables aux problèmes humanitaires actuels du continent, dans le cadre du Sommet humanitaire extraordinaire de l’UA et de la Conférence des donateurs.