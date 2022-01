Les soldats tchadiens interdits d’entrée au Mali ? On a vérifié pour vous

Selon des informations qui circulent sur le Net, un contingent tchadien qui s’apprêtait à entrer sur le territoire malien, a été refoulé. Mais Tchadinfos qui a vérifié pour vous est en mesure de vous assurer que ce n’est pas pas le cas. On vous explique.

D’après les informations qui circulent, les autorités maliennes ont refoulé le contingent tchadien, déployé pour aider ce pays à lutter contre le terrorisme, suite aux sanctions infligées par la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) à la junte militaire qui a proposé un délai de 6 mois à 5 ans pour organiser des élections générales.

Mais d’après nos informations, c’est le Niger qui avait refusé le survol de son territoire pour le Mali. Mais le Mali ne s’oppose pas à la relève des militaires tchadiens et les vols de déploiement reprennent dès demain matin, apprend-on.

En effet, d’après nos sources, le 8eme contingent tchadien de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) est arrivé à terme et c’est le 9eme contingent qui est en phase de déploiement par avion. Et c’est le Niger qui a demandé à l’avion d’atterrir à Agadez. Un compromis a été trouvé avec les Nations unies et le déploiement des troupes tchadiennes a été autorisé, explique une source autorisée.

Nos sources expliquent que c’est dû aux sanctions de la CEDEAO dont l’application fait des dégâts collatéraux. Les sanctions contre le Mali auront des conséquences fâcheuses sur la capacité opérationnelle des troupes onusiennes au Mali.