Les épidémies chez les enfants en augmentation en Afrique de l’Ouest et du Centre, alerte l’UNICEF

Face à la récurrence des épidémies évitables par la vaccination chez les enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre ces dernières années, l’UNICEF appelle à renforcer les efforts de prévention et de réponse pour sauver des vies.

Fin octobre 2022, 129 épidémies sont déjà enregistrées dans la région Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ces épidémies surviennent souvent de manière simultanée et débordant au-delà des frontières de la région. Près de trois épidémies sur cinq (57%) concernent 24 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. “Ces foyers jusque-là recensés depuis le début de l’année, représentent plus que les 118 épidémies rapportées en 2021 ou les 106 en 2020”, rapporte l’UNICEF.

Dans le même temps, ajoute l’Institution onusienne pour la protection des enfants, de nombreux pays ont enregistré une baisse de la couverture vaccinale de routine chez les enfants. “Seuls deux tiers (67%) des enfants de la région ont reçu les trois doses de DTC nécessaires (diphtérie, tétanos et coqueluche) avec d’importantes disparités entre les pays, contre une moyenne mondiale de 80%”, indique l’institution.

Pour l’UNICEF, la multiplication des épidémies simultanées en Afrique de l’Ouest et du Centre ces dernières années souligne l’urgence de repenser la manière de faire face à ces épidémies chez les enfants et communautés. “Il s’agit notamment de renforcer la prévention, d’améliorer les synergies entre l’ensemble des services de base et de mutualiser les ressources”, ont déclaré les responsables de l’UNICEF à l’occasion du Forum sur la gestion de ces épidémies, organisé à Conakry, en Guinée.