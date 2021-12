Les armées nigérienne et burkinabè ont tué des centaines de terroristes

Des centaines de terroristes ont été tués et plus de 250 motos détruites, une importante logistique récupérée au cours d’une opération conjointe menée du 25 novembre au 9 décembre dernier par les armées du Niger et du Burkina Fasso le long de leur frontière commune, a annoncé vendredi le ministre nigérien de la Défense, Indatou Alkassoum.

Cette opération baptisée “TAANLI” (alliance, cohésion, en langue nationale burkinabè), planifiée par les armées des deux pays à Kaya, au Burkina Faso, sous la coordination d’un poste de commandement opérationnel conjoint basé au camp militaire de Djadja de Tillabéri, au Niger, “a connu une grande réussite”, s’est réjoui le ministre nigérien de la Défense nationale lors de la présentation des résultats au camp militaire de Djadja en compagnie de son homologue du Burkina-Faso, le général Aimé Barthélémy Simporé.

Le bilan provisoire fait état notamment de deux bases terroristes démantelées. “Sur une seule base terroriste nous avons détruit plus de 250 motos ; plus de 80 terroristes ont été tués et on a les images des cadavres”, a affirmé M. Alkassoum, ajoutant qu’au total “ce sont des centaines de terroristes qu’on a neutralisés”, au cours de cette opération conjointe.

Cette partie appartenant à la zone dite des “3 frontières” (Niger-Mali-Burkina Faso), est devenue ces dernières années le théâtre d’opération de groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières, de part et d’autre de ces trois frontières, contre les forces armées et même des populations civiles.