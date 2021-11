“L’échec électoral en Libye conduira à un nouveau conflit” Jan Kubis, envoyé spécial du SG des Nations unies pour la Libye démissionnaire

INTERNATIONAL, 24 novembre – La perturbation des élections législatives et présidentielle prévues le 24 décembre en Libye menace d’une nouvelle aggravation de la situation dans le pays et d’une reprise du conflit armé. Cette déclaration a été faite par l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Jan Kubis, mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies.

“La Libye reste à un stade difficile de son chemin vers la paix et la stabilité, dont il est facile de s’écarter. Ce chemin passe par les sondages. Si certains risques sont associés aux élections, notamment une polarisation politique accrue à l’approche de celles-ci, la perturbation des élections pourrait sérieusement aggraver la situation dans le pays et entraîner de nouvelles divisions et de nouveaux conflits.”

M. Kubis lui-même avait annoncé plus tôt qu’il démissionnait. Il quittera ses fonctions d’envoyé spécial deux semaines avant les élections.

Le 22 novembre, la commission électorale libyenne a achevé l’acceptation des documents des candidats à l’élection présidentielle, prévue le 24 décembre et qui se tiendra en même temps que les élections législatives.

TASS