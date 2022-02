Le Tchadien Roland Djeramadji investi SGA de l’Union panafricaine de la jeunesse, zone Afrique centrale

La cérémonie de passation de charge à la tête de l’Union Panafricaine de la Jeunesse s’est déroulée le 21 février 2022 à Rabat au Maroc. Le Burkinabè Moumouni Dialla élu en novembre 2021 a été officiellement investi comme président de l’instance panafricaine de la jeunesse. Le Tchadien Roland Djeramadji prend fonction comme secrétaire général adjoint de la zone Afrique centrale.

Le bureau est composé de 18 membres, dont 4 vice-présidents et des secrétaires généraux de zone. Il a un mandat de 3 ans.

La secrétaire générale de la CONFEJES (Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie), Louisette Renée Thobi Etame a salué le mérite du nouveau bureau de Moumouni Dialla et les a encouragés à relever les défis auxquels fait face la jeunesse du continent.

Le nouveau siège de l’instance, délocalisé de Khartoum à Rabat a également été inauguré par le Ministre Marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd et le nouveau président Moumouni Dialla.