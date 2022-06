Le Tchad va accueillir la 89ème session du conseil scientifique de l’eau

Sous l’égide de la Société Tchadienne des Eaux (STE), le Tchad accueillera du 13 au 16 juin courant, la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’association africaine de l’eau. Un événement placé sous le thème « défis environnementaux et changements climatiques : quelle gestion des ressources en eau et assainissement pour l’accès universel aux services en Afrique ? ».

La bataille de l’eau pour tous est depuis des années au cœur des discussions des décideurs mondiaux. Alors que la pression démographique s’accélère, l’urbanisation ne cesse de progresser et le changement climatique ne cesse de menacer les zones, la sécurité de l’eau apparaît comme un enjeu déterminant pour le continent noir.

Aujourd’hui, le monde s’accorde que la réduction des rendements agricoles du fait des longues sécheresses qui de fait, occasionnent les violences entre éleveurs et agriculteurs a pour cause directe le problème de l’eau. « Ces dernières années, la pollution des eaux liée aux activités industrielles et minières a augmenté de façon inquiétante, faisant peser sur les écosystèmes hydriques un défi environnemental », s’inquiètent les experts en la matière.

Ainsi, pour mettre fin aux souffrances des populations africaines liées à la pénurie d’eau, l’accès à ce liquide vital apparaît plus qu’un défi que le monde doit faire face car, ne dit-on pas que l’accès à l’eau conditionne l’accès à la nourriture, à la santé, à l’éducation et à l’énergie ? « Dans cette course pour la réalisation de l’Objectif du développement durable (ODD) numéro 6, qui est de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources naturelles en eau, le défi est celui de mettre fin à un paradoxe : celui de l’Afrique, un continent rempli d’eau et de ressources hydriques, mais dont les habitants ont soif ».

L’agenda de N’Djaména, selon les organisateurs, sera celui de ressortir des solutions et d’innovations à travers une mobilisation de différents acteurs autour du thème central et surtout, avec un pré-forum du réseau des femmes professionnelles du secteur de l’eau et de l’assainissement sous le thème « défis environnementaux et changements climatiques : quelles contributions des femmes pour une protection et une gestion efficiente des ressources en eau ? ».