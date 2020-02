Le Tchad accueillera la prochaine réunion du Conseil exécutif de l’Union africaine

La candidature du Tchad a été retenue pour abriter la 37e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine et la 2e réunion de coordination entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales.

Cette désignation a eu lieu après les travaux de la 36e session du conseil exécutif de l’Union africaine qui ont pris fin vendredi soir à Addis-Abeba en Ethiopie.



Le Tchad a été également élu, aux côtés du Cameroun, pour le compte de l’Afrique centrale, membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine pour un mandat de 2 ans. La 36e session du Conseil exécutif de l’UA a examiné et adopté plusieurs rapports et projets d’instruments juridiques inscrits à l’ordre du jour.

Un projet d’agenda de la 33e session ordinaire du sommet des Chefs d’État et de Gouvernement a été élaboré. Une note conceptuelle de la feuille de route du thème de l’année a été revue et adoptée et consacre l’année 2020 au thème « Faire taire les armes: créer des conditions favorables au développement de l’Afrique.»