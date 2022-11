Le SG de l’ONU appelle à unir les forces pour construire une Afrique prospère

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a appelé lundi à des forces conjointes pour construire une Afrique plus prospère dans son message pour la Journée de l’industrialisation de l’Afrique qui arrive le 20 novembre.

“Dans la Journée de l’industrialisation de l’Afrique, unissons nos forces pour construire un continent plus durable, plus pacifique et plus prospère pour tous”, a indiqué M. Guterres.

“Les pays africains sont confrontés à une véritable tempête : conflits armés, insécurité alimentaire et énergétique croissante, inflation et dette galopantes, réduction de l’espace budgétaire et multiplication des catastrophes climatiques”, a-t-il poursuivi.

Pourtant, M. Guterres a affirmé que malgré ces défis, l’Afrique abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde, qui ont un potentiel de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique mondiale.

“Les partenariats publiques-privés renforcés et la coopération multilatérale sont nécessaires pour faire progresser un développement industriel inclusif, résilient et durable en Afrique”, a-t-il ajouté.

Une nouvelle architecture financière offrant un meilleur accès au financement et au capital à un coût plus faible est essentielle pour débloquer les investissements d’envergure”, a souligné le secrétaire général.

“Nous devons travailler collectivement pour stimuler l’esprit d’entreprise, exploiter le potentiel des nouvelles technologies, élargir les opportunités offertes aux jeunes, aux femmes et aux filles, renforcer la résilience climatique et favoriser la compétitivité ainsi que le commerce”, a recommandé M. Guterres, ajoutant que “nous devons également travailler ensemble pour réaliser les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies”.

Cette Journée a été établie en 1990 pour examiner les différents moyens de stimuler le processus d’industrialisation en Afrique.