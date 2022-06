Le Rwanda toujours prêt à accueillir les migrants basés au Royaume-Uni, malgré l’annulation de leur vol

Le Rwanda est toujours disposé à accueillir les premiers migrants illégaux en provenance du Royaume-Uni, même si leur vol a été annulé à la dernière minute mardi soir sur intervention de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

La porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a promis mardi lors d’une conférence de presse à Kigali que tout était prêt pour qu’ils se sentent les bienvenus au pays des Milles collines. “Le Rwanda s’est bien préparé pour les recevoir dans les meilleures conditions. Il veut les aider à reconstruire leur vie. Il est prêt à en accueillir plusieurs milliers”, a-t-elle dit.

Selon Mme Makolo, le Rwanda prendra le temps de leur expliquer la situation du pays et les opportunités qui s’offrent à eux. Ils auront le libre choix de quitter le Rwanda vers leur pays d’origine ou un autre pays d’accueil. Le Rwanda leur garantira un soutien technico-financier.

“Ils seront pris en charge et soutenus pour commencer une nouvelle vie ici. Nous leur fournirons un soutien juridique et des services de traduction, ainsi que des installations d’hébergement décentes. Pour ceux qui voudront quitter le Rwanda, nous les accompagnerons pour retourner dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers“, a promis la porte-parole.

Le vol transportant le premier groupe de demandeurs d’asile et de migrants en provenance du Royaume-Uni devait se poser mercredi sur l’aéroport international de Kigali. Le nombre de ceux à bord n’avait pas été précisé, mais on a appris que sur 37 migrants qui devaient être acheminés vers le Rwanda, il n’en restait que huit.

En envoyant des demandeurs d’asile à plus de 6.000 km de Londres, le Royaume-Uni entend dissuader les arrivées illégales toujours plus nombreuses sur son sol. Cette stratégie a été fermement condamnée par l’ONU. Une avocate du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), Laura Dubinsky avait indiqué que l’agence onusienne s’inquiétait du risque de “préjudice grave et irréparable” causé à ces personnes et qu’elle “n’approuvait en rien cet arrangement”.