Le Royaume-Uni s’engage à transférer une partie de ses droits de tirage spéciaux auprès du FMI à l’Afrique

Le transfert par des pays développés de leurs DTS à la BAD permet à l’institution panafricaine notée «AAA» de comptabiliser ces actifs comme des capitaux propres, et de lever des fonds à des coûts largement inférieurs à ceux des émetteurs souverains, rapporte l’Agence Ecofin.

Le Royaume-Uni s’est engagé à transférer une partie de ses droits de tirage spéciaux (DTS) auprès du Fonds monétaire international (FMI) à l’Afrique par le biais de la Banque africaine de développement (BAD), a rapporté Bloomberg le lundi 27 juin, citant le président de l’institution financière panafricaine, Akinwumi Adesina (photo).

« Le Royaume-Uni s’est engagé à transférer une partie de ses DTS par la BAD qui est également en pourparlers avec le Canada et la France pour faire de même », a précisé M. Adesina.

Selon lui, le transfert par des pays développés de leurs DTS à la BAD permet à la banque multilatérale africaine de comptabiliser ces actifs comme des capitaux propres et de bénéficier ainsi de « quatre dollars pour chaque dollar de DTS en tant qu’institution financière notée AAA ».

La notation de la BAD qui compte 54 Etats membres régionaux et 27 actionnaires non régionaux, dont les Etats-Unis, le Japon et la France, lui permet de lever des fonds sur les marchés financiers à des coûts largement inférieurs à ceux des émetteurs souverains africains.

Les DTS sont un actif de réserve international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Cet actif peut être échangé contre des devises librement utilisables à la demande de ces pays.

En août 2021, le FMI a approuvé la plus importante allocation de DTS de son histoire (environ 650 milliards de dollars) pour renforcer les réserves mondiales, et favoriser la reprise économique après la covid-19.

La quote-part de 5 % de l’Afrique dans cette allocation s’élevait à 33 milliards de dollars, soit autant que la France et l’Italie réunies, et moins de la moitié de ce que les Etats-Unis ont reçu.

Les dirigeants africains considèrent que cette fraction de l’allocation globale est insuffisante pour répondre aux besoins de leurs pays. « Les chefs d’Etat africains ont été clairs : l’Afrique a besoin d’au moins 100 milliards de dollars », a souligné le président de la BAD.

En avril 2021, le groupe des vingt pays les plus industrialisés de la planète (G20) s’était engagé à réallouer 100 milliards de dollars de DTS aux pays les plus vulnérables, dont la plupart se trouvent en Afrique et en Amérique latine.