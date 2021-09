Le PNUD encourage les pays africains à adopter le numérique pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a exhorté mardi les pays africains à adopter le numérique afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU d’ici 2030.

Walid Badawi, représentant du PNUD au Kenya, a déclaré lors d’un forum panafricain à Nairobi que les technologies numériques constituaient un catalyseur pour le développement rapide, dans la mesure où elles facilitent la collaboration d’un grand nombre de parties prenantes d’une manière qui n’était pas possibles auparavant.

“L’adoption du numérique permettra une plus grande efficacité des processus gouvernementaux et commerciaux, et sera un catalyseur pour la réalisation rapide des ODD”, a indiqué M. Badawi lors du lancement de l’étude du mécanisme africain d’évaluation par les pairs sur la gouvernance efficace.

M. Badawi a observé que le numérique jouait déjà un rôle clé dans le redressement des pays africains depuis que la pandémie de COVID-19 avait frappé le continent en 2020.

Le responsable de l’ONU a observé que de nombreux pays africains étaient confrontés à des difficultés dans leurs efforts pour réaliser les 17 ODD d’ici 2030, et que la pandémie de COVID-19 avait en outre affecté la marge budgétaire que les gouvernements africains peuvent se permettre d’allouer à la réalisation des ODD.

M. Badawi a estimé qu’une bonne gouvernance faciliterait également le financement des autres grands projets de développement, en limitant notamment le gaspillage de ressources publiques.