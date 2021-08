Le PNUD annonce une bourse pour renforcer les compétences de direction des jeunes femmes en Afrique

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a annoncé jeudi un programme de bourses à destination de 25 jeunes femmes africaines afin de renforcer leurs compétences de direction.

Le PNUD a indiqué dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale du Kenya, qu’il lançait pour la deuxième fois le Programme de bourses pour les jeunes dirigeantes africaines (AfYWL), en partenariat avec la Commission de l’Union africaine (UA), dans le but de promouvoir la parité des sexes au niveau du leadership.

“Le programme propose une formation ciblée au leadership et un développement des capacités en vue de favoriser l’inclusion des jeunes femmes dans les rôles décisionnels”, a expliqué le PNUD.

Ce programme vise à équiper de jeunes dirigeantes africaines remarquables avec les compétences et expériences requises pour faire progresser la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063 de la Commission de l’UA. L’initiative préparera aussi les jeunes femmes à apporter des contributions efficaces à la prise de décisions dans les institutions publiques, privées et multilatérales de leur pays et à l’étranger.

Le PNUD a souligné que pendant les 12 mois du programme, les boursières seront affectées aux sièges de la Commission de l’UA en Ethiopie et à New York ou dans l’un des bureaux régionaux ou nationaux.

Ce programme de bourses a pour objectif de développer un réseau de jeunes professionnelles africaines qui s’engage dans la promotion d’un développement innovant, durable et inclusif à travers des échanges Sud-Sud en matière de développement. Il est ouvert aux citoyennes des Etats membres de l’UA âgées de 34 ans et qui n’ont pas pu bénéficier du premier programme boursier.

Le programme vise à créer un groupe diversifié de talents afin d’améliorer l’efficacité organisationnelle du PNUD et de contribuer à des politiques et programmes plus efficaces et réactifs.