Le Mali expulse le représentant de la Cedeao

Le Mali a décidé d’expulser le représentant spécial de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Hamidou Boly. Bamako lui reproche des « agissements incompatibles avec son statut ».

Le représentant spécial de la Cedeao, de nationalité burkinabè, “a 72 heures pour quitter le territoire national”, explique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, cité par l’AFP, ajoutant que la décision lui a été notifiée dans la matinée.

Le ministre malien des Affaires étrangère et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a justifié cette mesure par le fait que Hamidou Boly “est engagé avec des groupes, des individus, de la société civile comme du monde politique et même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission”.

A la télévision publique, le ministre malien a indiqué lundi soir que le représentant de la communauté régionale “a outrepassé sa mission” de diplomate. Il a toutefois précisé, relayé par l’AFP, qu’avec la Cédéao Bamako souhaite “continuer à avoir les relations de coopération” et demandé à l’organisation régionale “de désigner une autre personne qui a conscience des limites de son mandat”.

A noter que les relations entre le gouvernement de la transition au Mali et la Cedeao ne sont pas au beau fixe. Les dirigeants envisagent clairement de reporter les élections générales de février 2022 devant mettre fin à la transition. De son côté, la Cedeao tient ferme à ce calendrier.