Le Groupe Ecobank se mobilise pour la santé mentale

C’est un événement annuel phare du Groupe en matière de responsabilité sociale et d’entreprise. Une journée qui permet de « redonner » aux communautés locales à travers son réseau panafricain.



Cette année, la Journée Ecobank se célèbre ce vendredi 22 octobre sous le thème « Santé mentale – Il est temps de parler et d’agir ! ». Elle marquera la dernière étape de la campagne triennale de Ecobank pour sensibiliser les personnes et contribuer à la prévention des maladies non transmissibles (MNT).



Le principal événement de la campagne cette année sera un webinaire panafricain le vendredi 22 octobre. Une session en anglais sera proposée à partir de 10 heures GMT, tandis qu’une session en français aura lieu à partir de 15 heures GMT. À cette occasion, plusieurs experts viendront discuter des problèmes de santé mentale. Diverses activités seront également organisées dans chacune des filiales Ecobank avec des partenaires locaux publics et privés, afin de sensibiliser les communautés à la santé mentale dans les 33 pays où Ecobank opère sur le continent.



Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : « Les troubles de la santé mentale sont l’une des maladies non transmissibles les plus courantes. Ils ont été exacerbés par la pandémie de Covid-19, avec un grand nombre de personnes souffrant d’anxiété due à la distanciation sociale et à l’isolement, en plus des soucis financiers et de santé. Les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde et il est important que nous commencions à en parler et à agir. Nous devrions avoir une société où les gens ne craignent pas de parler de leurs émotions, sans stigmatisation, discrimination ou harcèlement. Toute personne ayant un problème de santé mentale doit savoir qu’elle peut obtenir de l’aide. Il est temps de parler et d’agir en matière de santé mentale ».



Il faut rappeler que cet événement annuel a été organisé pour la première fois en 2013. La Journée Ecobank est dédiée chaque année à un thème spécifique. Les thèmes choisis ont été : L’éducation des jeunes en Afrique (2013) ; La prévention et le contrôle du paludisme (2014) ; Chaque enfant africain mérite un meilleur avenir (2015) ; L’enseignement des TIC dans les écoles et l’amélioration de la santé maternelle (2016) ; La gestion de l’eau potable (2017) ; Les orphelinats (2018) ; Le cancer (2019) ; et Le diabète (2020).

On peut s’inscrire gratuitement au webinaire de la Journée Ecobank 2021, où vous aurez l’occasion de discuter avec des experts et de poser des questions.

Cliquez ici pour vous inscrire (https://bit.ly/3jHaK6j) à la session en français et cliquez ici (https://bit.ly/3vuQyci) pour la session en anglais.

