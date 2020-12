Le Groupe Ecobank remporte trois prestigieux prix décernés par trois grandes institutions financières

FINANCE – Le premier groupe bancaire panafricain, Ecobank, a remporté le 2 décembre 2020 à Lomé des trophées décernés par EMEA Finance, The Banker et Global Finance.

• EMEA Finance a remis cette année à Ecobank le Trophée panafricain de l’Inclusion financière, et lui a décerné le titre de ‘Meilleure Banque’ au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Gabon, en Gambie, en Guinée, au Liberia, au Mali et au Tchad.

• Ecobank a reçu le Trophée Banque de l’année 2020 en Afrique (prix régional) et Banque de l’année pour ses filiales au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Togo, décernés par The Banker.

• Le prix de ‘Gestion de crise remarquable – Finance et Affaires’ a été octroyé à Ecobank par Global Finance.

Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : « Le Groupe Ecobank est reconnu depuis longtemps comme un pionnier et nous sommes fiers de jouer un rôle majeur dans le domaine de la banque numérique, de l’inclusion financière, et du développement économique et social grâce à notre approche multicanale. Ces nouvelles distinctions sont le résultat du travail acharné des Ecobanquiers à travers le groupe ainsi que des relations fructueuses et durables avec nos différents acteurs et partenaires. Elles confirment l’efficacité de notre stratégie et notre impact sur les entreprises et la vie des gens en Afrique subsaharienne».

« Notre modèle de banque unique, selon lequel nous développons nos produits, services et solutions de manière centralisée pour les distribuer localement, apporte aux particuliers, aux entreprises, aux grandes sociétés et au secteur public en Afrique des solutions bancaires pratiques, abordables et sécurisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À présent, nous faisons de notre activité de paiement un catalyseur du commerce et un instrument de paiement à travers toute l’Afrique », a-t-il ajouté.

Parmi les produits, services et solutions bancaires et les initiatives du groupe pour la communauté qui ont influencé les décisions des juges, on peut citer l’appli Ecobank Mobile ; l’ouverture de compte Xpress aux vérifications allégées qui favorise l’inclusion financière ; Ecobank Pay, la solution de paiement QR numérique sans contact, l’expansion rapide du réseau de Points Xpress, les prêts Xpress exclusivement numériques.

Ces éléments s’ajoutent aux retraits par jeton électronique ; aux nouvelles plateformes de banque par Internet, telles que Ecobank Online pour les particuliers, Omni Lite pour les entreprises et Omni+ pour les grandes sociétés ; à l’évolutivité de l’écosystème et des plateformes numériques de Ecobank ; et aux initiatives du groupe visant à aider les personnes, les communautés, les entreprises, les autorités sanitaires et les gouvernements durant la pandémie de Covid-19.

Ces nouvelles distinctions s’ajoutent aux trophées récemment décernés au Groupe Ecobank, notamment :

• African Banker (EMEA Finance)

• Banque la plus innovante d’Afrique (Global Finance)

• Banque africaine de l’année (African Banker)

• Meilleure banque d’Afrique en matière de responsabilité sociale d’entreprise (Euromoney)

• Trophée de l’Innovation dans les services financiers (African Banker).

A propos de Ecobank Transnational Incorporated

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant.

Le Groupe Ecobank emploie plus de 14.000 personnes au service de près de 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine.

ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.