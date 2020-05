Le Groupe Ecobank et Google collaborent pour des solutions digitales adaptées aux clients PME

Le Groupe Ecobank, la banque panafricaine, en collaboration avec Google apporte son appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) africaines. Le but est de les doter des compétences numériques nécessaires à leur développement dans un monde des affaires en rapide évolution.

Cette initiative vise à soutenir les entreprises africaines, afin qu’elles conservent leur pertinence sur les marchés et réalisent leur potentiel grâce à l’adoption des solutions digitales.

Josephine Anan-Ankomah, Directrice Exécutive Groupe en charge du pôle de la Banque Commerciale a déclaré : « En tant que pionnier de longue date dans la fourniture des solutions digitales de pointe aux entreprises africaines, nous sommes heureux de collaborer avec Google pour mettre à disposition des facilités adéquates et pratiques, notamment, Google My Business et Google Ad. Ces produits sont spécifiquement mis au point pour répondre aux besoins de nos clients PME ».

« Notre objectif est d’être le partenaire de choix des PME et leur apporter l’appui qui leur permettra de réussir et de s’agrandir. C’est donc logique que nous nous soyons associé à Google pour aider à développer les capacités de nos clients PME. Nous cherchons fondamentalement à les aider à devenir prospères en adoptant la voie de la technologie, devenue aujourd’hui indispensable à la pérennité des entreprises » a ajouté Josephine Anan-Ankomah.

La gamme de produits digitaux proposée par Ecobank est devenue d’autant plus pertinente que le confinement et la distanciation physique ont été imposés par la pandémie du COVID-19. La plateforme technologique robuste de Ecobank lui permet d’offrir à ses clients, 24h/24, des solutions pratiques qui répondent aux besoins de plus en plus sophistiqués des entreprises en matière de gestion de trésorerie, de paiements et d’encaissement. Il est fondamental que les PME africaines tirent pleinement profit des avantages commerciaux du numérique, notamment une approche relationnelle holistique à l’égard de leurs clients existants et potentiels. L’offre de produits bancaires digitaux de Ecobank couplée à cette collaboration avec Google se présente comme un catalyseur de succès pour les PME.

Cette gamme de produits digitaux sera accessible aux clients PME de Ecobank dans toute l’Afrique subsaharienne, dès le mois de mai 2020.