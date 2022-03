Le Gabon lève les mesures restrictives de lutte contre la Covid-19

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé mercredi dans un discours à la nation, la levée des mesures restrictives prises pour freiner la propagation de la COVID-19 dans le pays.

“Je vous annonce la levée de la majorité des mesures restrictives en vigueur pour freiner l’épidémie de la COVID-19”, a déclaré le président gabonais dans son discours retransmis par la télévision nationale.

“Compte tenu de la situation sanitaire, celles-ci ne sont plus justifiées”, a-t-il dit. Le taux de contamination qui culminait au plus fort de la pandémie à environ 800 cas par jours, a nettement chuté pour se stabiliser à moins de 10 nouveaux cas par jour.

“J’ai instruit le gouvernement de faire diligence pour que la levée de ces mesures et restrictions soit effective dans les meilleurs délais. Une communication gouvernementale aura lieu rapidement en ce sens. Elle contiendra l’ensemble des précisions nécessaires”, a-t-il assuré.

Parmi les mesures les plus étouffantes pour la population, il y a le couvre-feu en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin, l’obligation d’un laissez-passer pour sortir de Libreville et ses environs, la présentation d’un test négatif ou d’une carte de vaccination pour accéder aux lieux publics. Les passagers étrangers sont soumis à une quarantaine et à un test payant à l’arrivée comme au départ.

Pour que la levée des mesures restrictives soit définitive et irréversible, la solution réside dans la vaccination, a insisté le président, ajoutant que la vaccination offre une protection fiable contre la COVID-19.