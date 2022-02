Le franc CFA devrait se déprécier par rapport au dollar américain au 1er trimestre 2022, annonce la BEAC

Le taux de change effectif nominal du franc CFA devrait afficher une tendance à la baisse vis-à-vis du dollar américain au premier trimestre 2022, selon une note d’analyse publiée lundi par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Cette dépréciation de la monnaie sous-régionale émise par la BEAC, par rapport aux monnaies des principaux partenaires et fournisseurs est imputable à la baisse de l’euro qui est la monnaie d’ancrage de la zone par rapport aux principales devises, en particulier vis-à-vis de la devise américaine.

Cette tendance projetée serait le reflet de l’accroissement du différentiel de taux d’intérêt à court terme entre la zone euro et les Etats-Unis, sous l’effet d’une inflation plus forte chez ces derniers et de la trajectoire de la politique monétaire américaine.

Par ailleurs, en lien avec les tendances observées au quatrième trimestre 2021, la Banque centrale prévoit un renforcement différentiel d’inflation favorable à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui compte six pays membres, que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, par rapport à ses partenaires économiques, permettant ainsi à l’espace de mieux exporter et d’importer à moindres coûts.