Le Cameroun, 11è pays le plus touché par le terrorisme dans le monde selon un rapport

Le Cameroun occupe le 11è rang mondial des pays les plus touchés par le terrorisme, selon un classement rendu public vendredi par le groupe de réflexion australien Institute for Economics and Peace (IEP).

Le Cameroun est classé 6è au plan africain derrière la Somalie, le Burkina Faso, le Nigeria, le Mali et le Niger. Sa région de l’Extrême-Nord est depuis des années en proie aux assauts du mouvement islamiste Boko Haram, très actif dans la zone du Lac Tchad.

Avec 37 attentats et 58 morts rien qu’en 2021, au total 326 terroristes et 1.041 civils ont été tués dans le pays entre 2014 et 2021.

Le mouvement djihadiste a beaucoup recruté au milieu des années 2010 du fait du taux de pauvreté élevé chez les jeunes à qui il offrait entre 600 et 800 dollars par mois, mais aussi du fait de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.