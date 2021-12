Le bilan des affrontements au Nord du Cameroun passe à 19 morts

Le nombre de morts dans les affrontements entre éleveurs et pêcheurs dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun est passé à 19, beaucoup tués à coups de machettes, a déclaré mardi le gouverneur de la région Midjiyawa Bakari, cité par Xinhua.

Les affrontements dans la division de Logone et Chari de la région ont commencé dimanche entre les pêcheurs de Mousgoum et les éleveurs de bétail d’Arabs choua. M. Bakari a précisé qu’ils se battaient pour les ressources en eau et les pâturages pour maintenir le contrôle de leurs habitats naturels.

“Cela doit cesser. (Nous sommes venus ici) pour présenter nos condoléances à ceux qui ont perdu leurs bien-aimés et aussi à ceux qui sont blessés et qui sont actuellement dans différents hôpitaux. Nous appelons chacun à éviter la violence afin de permettre le développement et la paix”, a-t-il indiqué lors d’une visite à Logone et Chari pour apaiser les tensions.

Les villageois ont cherché refuge dans des camps militaires dans la région tandis que d’autres ont fui à travers la frontière vers le Tchad voisin après que les affrontements aient laissé des fermes et des villages détruits, selon les autorités.

Lundi, le gouverneur a présenté par téléphone à Xinhua que des troupes avaient été déployées dans la zone troublée pour maintenir la paix et l’ordre.

L’Extrême-Nord du Cameroun a une histoire de tensions ethniques mais les récents affrontements sont les plus meurtriers, selon les chefs traditionnels locaux.

En août dernier, 12 personnes ont été tuées lorsque les deux tribus se sont affrontées pour des terres et des sources d’eau.