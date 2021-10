L’artiste Afrotonix et le président Macron ont parlé de paix et de culture au Sahel lors d’un dîner

CULTURE – L’artiste tchadien Afrotonix a fait le show à l’ouverture du Nouveau sommet Afrique-France ce vendredi 8 octobre 2021 à Montpellier au sud de la France. Après le sommet, il a été invité à dîner par le président français au Musée d’art contemporain de ladite ville. Emmanuel Macron a été impressionné par la qualité de la musique futuriste de l’artiste tchadien ainsi que de sa prestation lors de l’ouverture du Sommet.

Les deux hommes ont parlé de la culture en général mais aussi de l’apport qu’elle peut avoir dans la recherche ou la préservation de la paix. La culture en tant que véhicule peut aider à travers des messages positifs à faire une bonne sensibilisation. AfrotroniX a profité de l’occasion pour présenter son projet “Peace for Tchad” au Président français.

Le projet “Peace for Tchad” est un projet de rassemblement pour la paix et la stabilité au Tchad et dans le Sahel. Il vise à sensibiliser les populations sur l’importance de la préservation du tissu social à travers une caravane de la paix ponctuée de concerts à N’Djaména et à l’intérieur du pays, des conférences sur les questions de la paix et du vivre ensemble. Des artistes tchadiens et internationaux ainsi que des personnalités africaines de la culture, du sport et de la communication seront au rendez-vous. Le porteur du projet compte toucher 10 millions de personnes aussi bien au plan national qu’international