L’activité de crédit reprend en Afrique centrale

L’activité de crédit des banques a enregistré une hausse de 9,29% entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a indiqué lundi la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Bien que les mises en place de concours financiers enregistrent une baisse de l’ordre de 4,95% en glissement annuel pendant la période, la BEAC a constaté, dans le Bulletin des statistiques sur les coûts et conditions du crédit (BSCCC), “une certaine amélioration au regard de l’assouplissement des mesures sanitaires mises en œuvre” dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

Selon la BEAC, les crédits bancaires à court terme occupent une place prépondérante (73,18%) dans ces opérations suivies des crédits à moyen terme (17,9%), contre 8,92% pour le long terme.

S’agissant des bénéficiaires, le document de la BEAC a établi que les concours bancaires mis en place dans la sous-région restent principalement affectés aux grandes entreprises (62,19%) contre 16,27% pour les particuliers, 15,53% vers les petites et moyennes entreprises (PME), 3,49% aux autres personnes morales et 2,52% aux administrations publiques et collectivités décentralisées.