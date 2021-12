La mairie centrale assiste les réfugiés venus de Kousseri avec des kits alimentaires

La mairie de la ville de N’Djamena a apporté une assistance alimentaire, ce jeudi 9 novembre, aux réfugiés camerounais installés dans le 1er arrondissement.

La mairie de la ville de N’Djamena a assisté les déplacés camerounais installés dans le 1er arrondissement de la capitale. Ceux-ci ont fui les affrontements intercommunautaires dans le département du Chari-Logone.

Trois boeufs, des sacs de sucre, de la farine, du riz, du thé, du lait, des pâtes alimentaires, etc. constituent les lots remis au comité d’accueil de ces personnes déplacées. Un geste salué par le président du comité d’accueil, Ibrahim Youssouf Ali, qui souligne que « depuis hier soir ces femmes et enfants sont venus avec toutes les souffrances possibles. Avec la fraicheur, fatigue et même la faim.”

Le 2ème adjoint au maire de la ville de N’Djamena, Brahim Abdou Mahamat Choua relève tout simplement que : “c’est un geste symbolique.” Selon le maire, ils sont au nombre de 10 mille personnes. La mairie à elle seule ne pourra pas secourir toutes ces personnes. “Je lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide », exhorte-t-il.