La COVID-19 figure au centre du forum sur le développement durable en Afrique

La réponse africaine contre la pandémie de la COVID-19 et la reconstruction du continent après les impacts de la pandémie ont été au centre des débats du 8e Forum régional africain pour le développement durable (ARFSD).

L’édition de cette année, ayant pour thème “Mieux construire l’avenir : Une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063”, se déroule virtuellement du 3 au 5 mars dans un format hybride à Kigali, au Rwanda.

Organisé par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et le gouvernement rwandais, en collaboration avec d’autres entités comme la Commission de l’Union africaine (UA) et la Banque africaine de développement (BAD), le forum réunit des ministres, des experts ainsi que des personnalités de tous bords.

Selon un communiqué publié vendredi par la CEA, le forum a appelé l’Afrique à reconnaître les progrès réalisés par le continent vers les objectifs de 2030 et 2063 et à les améliorer tout en atténuant les impacts induits par la pandémie de COVID-19.

Le président rwandais Paul Kagame, s’adressant au forum, a exprimé son espoir que l’Afrique puisse faire de la pandémie un tremplin pour accélérer les progrès et innover des moyens plus intelligents d’investir dans le développement du capital humain.

“La pandémie de COVID-19 a ralenti les progrès en matière de développement, et dans certains cas, elle a inversé les progrès réalisés”, a déclaré le président Kagame. Dans le cadre des efforts continentaux de réponse à la pandémie de COVID-19, “nous pouvons construire une Afrique plus verte et plus résiliente, avec pour modèle les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies, a salué les progrès réalisés par l’African Vaccine Acquisition Trust (AVAT). Le continent africain doit construire “des systèmes de santé plus forts et plus résilients en investissant dans les soins de santé”, a-t-elle déclaré lors de la session d’ouverture du forum.

Le forum régional est l’un des trois mécanismes mandatés par l’Assemblée générale de l’ONU pour suivre, examiner et catalyser les actions visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) du Programme 2030 pour le développement durable adopté par les Etats membres de l’ONU en septembre 2015.