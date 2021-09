La Côte d’Ivoire annonce la découverte d’un important gisement pétrolier et gazier

La Côte d’Ivoire vient de faire une “importante découverte” de pétrole brut et de gaz naturel dans son bassin sédimentaire, a-t-on appris mercredi de source officielle à Abidjan.

Le gisement a été découvert en “eaux profondes” par la société italienne Eni dans le bloc CI-101 opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding, selon une note officielle du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Thomas Camara, que nous avons reçu.

“Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé”, a précisé M. Camara qui a ajouté que le potentiel peut être estimé “de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et à environ 1.800 à 2.400 pieds cube de gaz associé”.

“C’est donc une découverte importante qui viendrait ainsi fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d’Ivoire ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir”, a-t-il estimé.

Les réserves de pétrole de la Côte d’Ivoire sont estimées à 100 millions de barils et les réserves de gaz naturel à 30 milliards de mètres cubes, selon les chiffres officiels.

Fin septembre 2020, les productions de pétrole brut et de gaz naturel s’établissaient respectivement à 7.967.465 barils et 57.322.976 millions de british thermal unit (MMBTU) correspondant à un débit journalier de 29.078 barils de pétrole brut et 209.208 MMBTU de gaz naturel.

Elles enregistraient respectivement une baisse de 22,46% et une hausse de 3,55% par rapport aux résultats obtenus en 2019.