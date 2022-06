La Chambre africaine de Commerce et de Services ouvre s’installe au Togo

Après Dakhla et N’Djamena, la Chambre africaine de commerce et de services (CACS) ouvre ses portes à Lomé.

Une nouvelle antenne pour la Chambre africaine de commerce et de services (CACS). Le vendredi 17 juin, la CACS a ouvert son antenne de Lomé au Togo. La cérémonie s’est déroulé au siège du Conseil national du Patronat de Togo (CNPT) en présence du président de la CACS, du vice-président du CNPT, du président de l’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET), du Chargé d’Affaires du Royaume de Maroc, des directeurs généraux des filiales des entreprises marocaines présentes au Togo (BIA, Bank of Africa, Moov Africa), des directeurs des entreprises togolaises (IB Bank, Togo Food SA, Diwa, Stavie, etc), du président de l’association des anciens lauréats Togolais du Maroc et de plusieurs responsables des PME locales.

La CACS a été lancée le 12 novembre à Dakhla au Maroc en marge de la première édition des Africa Business Days, un forum international en partenariat avec la région de Dakhla et le Centre régional d’investissements (CRI) et auquel ont pris part des hommes d’affaires venus de 15 pays d’Afrique et d’Europe.

La CACS est une plateforme de création de valeur à l’écoute et au service des communautés d’affaires d’Afrique et d’ailleurs. Un autre objectif important de la CACS est d’œuvrer à accompagner les entreprises de l’Afrique subsaharienne à s’installer dans la région de la West Africa Free Zone destinée à être un centre d’exportation à l’instar de Jebel Ali Free Zone à Dubaï.