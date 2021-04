La BEAC prévoit la poursuite de la reprise économique dans la zone CEMAC en 2021

ECONOMIE- Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a tenu ce 13 avril sa première session ordinaire de l’année , par visioconférence, sous la présidence du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli.

Au cours de cette séance, le CPM de la BEAC a évalué les perspectives macroéconomiques mondiale et sous-régionale.

Il en ressort au niveau de la sous-région, qu’en dépit de nouvelles vagues d’infection à la COVID-19 et la multiplication des variants du virus, la reprise économique amorcée au dernier trimestre 2020 se consoliderait dès 2021.

Ainsi, pour cette année, le Comité de politique monétaire de la Banque des Etats de l’Afrique centrale prévoit notamment, un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel à 1,%, contre -2,1 % en 2020 ; une hausse des tensions inflationnistes à 2,7% contre 2, 4 % un an plus tôt ; une réduction du déficit budgétaire (base engagements, dons compris) à 0,4 % du PIB, contre -2,9 % en 2020. Dans cette mouvance, le déficit extérieur courant (dons officiels inclus) s’élèverait à 4,1 % du PIB, contre 5,4 % un an auparavant.

Le CPM de la BEAC explique cette poursuite de la reprise économique par le dynamisme de l’agriculture, des industries, des bâtiments et travaux publics (BTP), des services marchands et la reprise des investissements, favorisés par les réformes structurelles engagées par les Etats membres de la CEMAC.